Собянин: Более 2,3 тыс. электробусов работает в Москве

190 маршрутов, свыше двух тысяч инновационных машин. Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, ежедневно этим видом транспорта пользуются более 900 тысяч человек.

Электробусы отвечают самым строгим стандартам обслуживания пассажиров и ощутимо снижают негативное влияние трафика на экологию мегаполиса. По словам мэра, в этом году городской парк пополнят около 650 машин.

В настоящее время к серийному производству готовится модель с увеличенным запасом хода после подзарядки. Тяговые батареи для электробусов будут производиться на заводе в Красной Пахре.