Богатейшие люди мира резко обеднели после введения Трампом пошлин

После введения Дональдом Трампом пошлин в отношении практически всех стран мира богатейшие люди планеты резко обеднели. Всего за сутки их состояние упало на 208 миллиардов долларов.

Причем наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры. Так, состояние Марка Цукерберга уменьшилось на 17,9 миллиарда. Почти 16 миллиардов потерял Джефф Безос. На 11 миллиардов стал беднее соратник Трампа Илон Маск.

Состояние французского миллиардера Бернара Арно уменьшилось на 6 миллиардов долларов.

Как отмечает Bloomberg, это падение совокупного состояния является четвертым по величине однодневным снижением за 13-летнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index и самым значительным со времен пандемии коронавируса.

Накануне Дональд Трамп ввел пошлины на товары практически из всех стран мира. В списке — 185 государств и территорий. На большинство стран наложены тарифы в размере 10%, например, против Великобритании, Новой Зеландии и Саудовской Аравии, однако на некоторые государства наложены более жесткие условия. Максимальную ставку ввели в отношении Лесото и французской территории Сен-Пьер и Микелон (50%). На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%. Тарифами обложили даже Украину и необитаемые острова Херд и Макдональд. Ставка для них составит 10%. При этом России и Беларуси в списке стран нет.