Информация о стремительном наступлении российских войск в зоне СВО. Один из самых "горячих" участков - под Купянском. В ходе боёв там уничтожено элитное подразделение "Иностранного легиона" - в том числе наёмники из Канады и Британии. Когда раздались взрывы, западные "эксперты" из так называемой "роты избранных" начали стрелять во все стороны, в том числе по своим. Первый же бой завершился полным разгромом вражеского подразделения.

Если к передовой российские военные подтягивают "Ураганы", значит готовится что-то масштабное и очень серьезное. С этих залпов начинается новый этап операции по окружению Купянска. После того, как батареи "обработали" позиции ВСУ, штурмовики ворвались в деревню Малая Шаповка. Закрепились в Каменке. Одним махом отбили 5 крупных "опорников". Тактически город уже в полукольце.

Вообще-то по сценарию специалистов НАТО на Северном фронте все должно было происходить совсем иначе. Это видео снимали наемники. И материал готовился как образцово-показательный. Мол, вот, смотрите, сейчас русские побегут и начнут сдаваться. В бой брошено элитное подразделение "Иностранного легиона". Его еще называют "Chosen Company" - "Рота Избранных". В составе только канадцы, американцы, британцы. Но с первых секунд что-то пошло не так.

Вот в наемников прилетает мина. Следом "взлетел" подорванный на фугасе "Хамви". Глотая пыль, "Псы войны" открывают беспорядочный огонь. Куда-то в распахнутую дверь. Чуть не зацепили своего же. Да еще и забыли гранатомет. Он кстати не сработал.

Крики, грохот очередей, нецензурная брань. Десантирование превращается в забег бойскаутов. Нет координации, связи, контроля за воздухом. Кто-то идет во весь рост. Кто-то прячется в воронках. А наемник Фредди неловко высунулся из окопа и тут же получил пулю в голову.

Вот еще показательно - Фредди никто не спешит на помощь. Он так и лежит навзничь. Бросив отряд, "Хамви" начинают отползать. Наемники с потерями ретируются. Наши военные говорят – воевать иностранцы умеют. Но успешно – только на бумаге или своих полигонах.

Сегодня ВСУ крайне опасаются нового масштабного наступления российской группировки на стыке Донецкой и Луганской республик. В районе городка Лиман формируется крупный плацдарм. Численное превосходство российских подразделений – десятикратное.

С освобождением Лимана ЛНР будет полностью очищена от бандеровцев. И откроются дороги для наступления на Славянск и Краматорск.