Кирилл Дмитриев рассказал о поездке в США

Москва и Вашингтон сделали три шага вперед по целому ряду вопросов и достигли значительного прогресса в ходе переговоров. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам поездки в США. Она стала первым за последние 3 года визитом посланника Кремля в Соединенные Штаты. И, как отметил глава РФПИ, диалог с командой Дональда Трампа оказался очень продуктивным. Какие темы стали предметом обсуждения и о чем договорились стороны?

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