Израильские истребители нанесли серию ударов в секторе Газа

Жилой дом разрушен в Ливане в результате нового авианалёта Израиля. На месте работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы. Известно минимум о двух погибших.

Один из них, по заявлению ЦАХАЛ, командир ячейки палестинского движения ХАМАС. В феврале по соглашению о перемирии военные еврейского государства покинули почти все позиции на юге Ливана, но продолжают регулярные обстрелы.

Израильские истребители сегодня нанесли серию ударов по окрестностям Хан-Юниса в секторе Газа. Там расположены палаточные городки беженцев. Известно о 10 жертвах, среди которых женщины и дети.

Россия призывает к немедленному прекращению огня, заявил заместитель нашего постпреда при ООН Дмитрий Полянский. Москва выступает за создание независимого палестинского государства в границах 67-го года. По словам Полянского, ключевую роль в мирных переговорах должен сыграть Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Без контроля со стороны международного сообщества перемирие долго не продержится.