Как в Крыму спасают птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море. Один из крупнейших центров реабилитации пернатых создан на базе знаменитого сафари-парка Тайган под Белогорском. Там сейчас выхаживают несколько сотен особей водоплавающих птиц, многие из которых занесены в Красную книгу.

Они расправляют крылья, словно парус, чтобы вновь ощутить дуновение ветра. Вода уже не холодная, но еще бодрящая. А пасмурная погода скрывает от палящего крымского солнца – идеальные условия для постепенного возвращения к привычной жизни.

Этот искусственный водоём - последний этап реабилитации для птиц, очищенных от мазута. Здесь они будут наращивать жировую прослойку, менять оперение и затем, когда почувствуют силы, смогут улететь на свободу. Впрочем, здесь у них жизнь практически как в дикой природе. В водоёме есть рыба, да и волонтёры подкармливают.

Эти чомги и гагары прошли долгий курс реабилитации. Недели и месяцы ветеринары и волонтеры отпаивали птиц, кормили практически с ложечки, согревали после переохлаждения и помогали встать на ноги.

"С удовольствием выпускаем, они себя тут прекрасно чувствуют на этом озере. Утром приходишь, подкармливаешь, они едят - очень приятно", - рассказала Анастасия Линкович, волонтёр.

Главное – вернулись силы. Вместо робких стонов слышны громогласные вопли. Эти клювы, конечно, еще не гроза морей, но уже угроза для техники. "Вот эта гагара прошла процесс линьки, и обратите внимание на её роскошное оперение - ну просто царственная птица - эта гагара полностью готова уже к выпуску", - отметил Олег Зубков, директор парка львов.

В крымском парке львов начали принимать птиц сразу же после крушения танкеров в Черном Поре. Помощь оказывают волонтеры со всей страны. Елена Подолян – биолог из Твери. В феврале была в Анапе – убирала мазут с пляжей и спасала птиц. Теперь приехала в Крым.

"Всегда мечтала поработать с птицами и когда узнала, что есть такая возможность, сразу решила сюда приехать. Я взяла отпуск, взяла билет на поезд и приехала", - рассказала Елена Подолян.

Среди волонтеров – ветеринары и орнитологи. С подобным вызовом нигде в мире еще не сталкивались. Помимо экологической катастрофы, проблемой стала низкая температура. Из-за сильного переохлаждения у птиц – действовать нужно было быстро. Сейчас процесс реабилитации отработан до мелочей. От медикаментозного лечения до водных процедур.

"Они каждый день купаются в бассейне, чтобы они могли восстановить перо после мойки. Мы уже знаем их поведение, когда она устаёт, мы аккуратно вылавливаем, вытираем ветошью и отправляет сохнуть", - рассказала Евгения Рябова, старший волонтёр.

Главное преимущество парка под Белогорском – собственный пруд. Рядом водохранилище. Здесь птицам не грозит повторное загрязнение. Сюда уже выпустили несколько партий пернатых пациентов. И пока гагары надменно дразнят хозяев акватории – пеликанов, бакланы уже вовсю летают, осваивая степные просторы.