Песков заявил об отсутствии сигналов от Европы о готовности к диалогу

Намерения европейских лидеров возобновить диалог с Москвой прокомментировали в Кремле. У европейских лидеров пока не прослеживается желания организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Москва не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков агентству ТАСС.

Саммит "коалиции желающих" прошел в Париже 27 марта. Его участники обсудили возможные гарантии безопасности для Киева после завершения украинского конфликта. В частности, рассматривалось потенциальное размещение воинского контингента на территории Украины. Участники саммита пришли к выводу, что хотя бы один европейский лидер должен пообщаться с Владимиром Путиным.

По словам президента Финляндии Александера Стубба, говорить с российским лидером должна Франция или Великобритания. Стубб ранее заявлял, что страны Евросоюза начали обсуждать возобновление диалога с Россией. В то же время, он подчеркивал, что будущие контакты необходимо согласовать, конкретной даты возможного разговора названо не было.