В квартире Михаила Ефремова срочно делают ремонт

Михаил Ефремов должен освободиться уже на следующей неделе. Поэтому ремонт в его столичной квартире в Плотниковом переулке идет ускоренными темпами. Говорят, это приводит соседей в негодование из-за постоянного шума. Ход работ контролирует 20-летняя дочь актера Вера Ефремова.

Как сообщает SHOT, сейчас к квартире артиста подвозят шумоизоляционные материалы. После выхода на волю Ефремову запрещено будет менять место жительства.

Отметим, что в тюрьме актер пробыл четыре года, за это время он сильно подорвал свое здоровье. Помимо болезни легких у Ефремова серьезные проблемы полости рта. У артиста отсутствует почти половина зубов. Ему предстоит долгая и дорогая установка имплантов.

Напомним, 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Актер должен вернуться домой 9 апреля. Адвокат Михаила Олеговича уже рассказал, что первым делом артист займется своим здоровьем, ведь за годы в тюрьме оно сильно пошатнулось.