Команда президента США Дональда Трампа достигла существенного прогресса в вопросе украинского урегулирования. Более того, администрация предотвратила третью мировую войну, заявил Кирилл Дмитриев.

Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ по итогам переговоров в Вашингтоне дал интервью телеканалу Fox News. По словам Дмитриева, нет никаких сомнений в том, что администрация Трампа предотвратила мировой конфликт.

Дмитриев встречался в Вашингтоне со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Главной темой переговоров стало укрепление отношений между Москвой и Вашингтоном в стремлении положить конец украинскому конфликту. Позже СМИ сообщили, что в Беллом доме ждут, когда спецпредставитель президента России доложит Владимиру Путину об итогах поездки в США.