60-летняя Алена Апина сразила наповал изменившейся фигурой

Алена Апина минувшим летом отметила круглую дату. Популярной певице исполнилось 60 лет, но кто даст?! Артистка ведет активный образ жизни, тщательно следит за собой, много выступает, а специально к юбилею организовала грандиозный сольный концерт. Специально для этого события Апина совершила настоящее чудо: она похудела почти на 15 килограммов, совершенно преобразившись.

Теперь артистка при любой возможности демонстрирует изменившуюся фигуру. Алена теперь заказывает такие сценические костюмы, которые специально подчеркивают ее аппетитные формы. По мнению многочисленных поклонников, которых буквально сразила метаморфоза, произошедшая с артисткой, 60-летняя Апина выглядит как девочка!

Вот и на сей раз певица похвасталась преображением. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алена Апина опубликовала видео, на котором запечатлена во время примерки нового концертного костюма. 60-летняя артистка продемонстрировала стройные ноги, подтянутые ягодицы и тонкую талию.