Politico: Путин и Трамп созвонятся на этой неделе

Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры еще на этой неделе. Или сразу после выходных. Скорый телефонный разговор президентов США и России анонсировало издание Politico, ссылаясь на свои источники в Европе.

Президенты России и США общались дважды с момента вступления Дональда Трампа в должность. 12 февраля Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса. Лидеры договорились продолжить контакты.

В телефонном разговоре, который состоялся 18 марта, президент России положительно воспринял идею американского коллеги о 30-дневном взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры. Владимир Путин отдал соответствующий приказ военным. Киев же продолжает атаковать российские энергообъекты, несмотря на то, что Москва соглашение выполняет.