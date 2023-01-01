Стало известно, когда Верка Сердючка сможет покинуть Украину

В начале февраля стало известно, что украинские власти запретили Верке Сердючке покидать страну ради выступлений на корпоративах. Уехать артист может только с разрешения Министерства культуры и только при соблюдении четырех условий: выступать Сердючке разрешено исключительно на благотворительных концертах, а собранные средства забирают власти Украины. Кроме того, во время концерта Верка должна обязательно выступить "в поддержку своей страны".

Однако спустя месяц оказалось, что даже при выполнении этих условий Андрей Данилко (настоящее имя Верки Сердючки) не имел возможности покинуть страну. Об этом сообщил сам артист на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Его мартовские концерты, запланированные в Европе, сорвались.

Однако теперь выяснилось, что артисту все же удалось уладить ситуацию. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Андрей Данилко объявил новые даты выступлений: 13 мая он даст концерт в Аликанте, 15 мая - в Лондоне, 17 мая - в Мюнхене, 18 мая - во Франкфурте. Таким образом, Верка Сердючка сможет покинуть Украину в начале мая.

Отметим, что в 2023 году тур Андрея Данилко по США был отменен из-за того, что артист и члены его команды попали под призывной возраст и запрет на выезд из страны этой категории граждан.