Воздушный шар с россиянами упал в пустыне под Дубаем

Прогулка на воздушном шаре над пустыней в ОАЭ закончилась трагедией. Двое туристов погибли в результате падения шара в пустыне в районе Дубая, сообщает Telegram-канал "Shot Проверка".

Группа туристов из 12 человек отправилась в часовой экскурсионный тур от компании Rayna Tours. В числе отдыхающих были мать и дочь из России. Максимальная высота полета была заявлена в 1,2 километра.

Очевидцы сообщили, что сначала воздушный шар долго не мог подняться в небо. Когда же ему удалось оторваться от земли, он начал дергаться. Через 40 минут полета шар накренился и начал резко падать. Корзина от удара о землю перевернулась, у некоторых пассажиров оторвались страховочные ремни и они выпали на землю. Россиянки серьезно пострадали, у остальных участников тура также тяжелые травмы. Все доставлены в больницы. Двое туристов - мужчина и женщина - погибли.