"Аня не обязана горевать вечно!": Продюсер высказался о новом романе Седоковой

В середине декабря прошлого года буквально на следующий день после дня рождения Анны Седоковой ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой. Эта новость стала шоком для артистки. В состоянии нервного срыва она попала в больницу. Выписавшись оттуда, Анна отправилась за границу, где восстанавливала ментальное здоровье среди родных и близких.

Сейчас артистка снова в России. Она записывает новые песни, в эфир выходят различные передачи с ее участием. Произошедшее с Янисом Тиммой Седокова предпочитает лишний раз не вспоминать. Артистка даже отказалась давать интервью на эту тему, хотя ей якобы предлагали за откровения десять миллионов рублей. Вместо этого, по словам Анны, она предпочитает рассказывать о наболевшем своим творчеством.

Меж тем певица стала публиковать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото, на которых демонстрирует внушительные букеты роз. Интернет-пользователи немедленно сделали вывод, что таким образом артистка дает понять, что у нее новый роман. Некоторые с критикой обратились в адрес Седоковой, мол, еще не остыло тело ее бывшего мужа, а она вовсю налаживает личную жизнь. На защиту артистки встал продюсер Сергей Дворцов.

"40 дней прошло, ведь Аня не обязана горевать вечно! Она живет, работает и зарабатывает. Ухажеров было тьма тьмущая всегда, они оказывают ей знаки внимания, присылают подарки. Анна их принимает, почему нет?" - заявил Дворцов.

Он сообщил, что есть "один красавец", который активно ухаживает за Седоковой. По словам продюсера, это человек из мира спорта, причем якобы из той же области, что и ее бывший муж Янис Тимма, передает Woman.ru.