В США признали невыполнимым план расколоть союз России и Китая

Стратегический союз России и Китая расколоть невозможно, Соединенным Штатам не стоит и стараться. К такому выводу пришли экс-посол США в России Майкл Макфол и бывший сотрудник американского Совета национальной безопасности Эван Медейрос в статье для журнала The Foreign Affairs.

Любой американский политик мечтает стать следующим Генри Киссинджером, отмечают авторы. И ни один дипломатический маневр не является более типичным для Киссинджера, чем открытие Америкой своих границ с Китаем в 1972 году.

Однако сегодня аналогия с холодной войной 1970-х годов ошибочна. Тогда Вашингтон использовал (а не создал) глубокий китайско-советский раскол для улучшения отношений с Пекином. Сегодня такого раскола не существует – более того, Пекин и Москва теперь являются настоящими стратегическими партнерами.

В том маловероятном случае, если Соединенным Штатам удастся оторвать Россию от Китая, новое сближение с Кремлем принесет мало реальных выгод американскому народу и дорого обойдется интересам США. К тому же у Путина нет причин отказываться от обширной и надежной поддержки Китаем гражданской экономики и оборонной промышленности России в обмен на связи с Вашингтоном, которые могут прерваться после окончания президентского срока Трампа в 2028 году.