У Паши Техника случилась клиническая смерть

Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом сообщили близкие рэп-исполнителя. К счастью, тайским медикам удалось откачать российского артиста. Родные Техника объявили, что "динамика положительная", передает SHOT.

Также стало известно, что артиста хотят транспортировать в другую клинику на вертолете, но пока не получается. Дело в том, что это очень рискованно — организм Техника может просто не выдержать такой нагрузки. Кроме того, больница пока не дает разрешения на перевозку.

Состояние Паши Техника остается очень тяжелым. Ранее близкие утверждали, что ему требуются лекарства, которые не продаются в Таиланде, поэтому их в вскоре привезут из России. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония. Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. Также отмечаются полиорганная недостаточность и септический шок.