Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на три миллиона кубических метров. Об этом сообщили в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Как объяснили специалисты, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым.

Кроме того, уточняется, что выпавшие незначительные осадки распределялись неравномерно. Так, в бассейнах рек южного берега Крыма - в пределах 8-23% нормы. А вот в бассейнах рек северного предгорья Альма, Кача, Бельбек, Черная, Салгир, Биюк-Карасу - в пределах 7-35% нормы. Меж тем в Крымских горах наблюдался значительный недобор осадков.

Ранее стало известно, что Все больше зарубежных партнеров проявляют интерес к продукции, произведенной на полуострове. Это и промышленные товары, эфирные масла, травяные чаи, вино, уникальная косметика. А чтобы минимизировать влияние незаконных западных санкций, предпринимателям активную поддержку оказывает государство.

Среди покупателей - страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Растет взаимодействие с Латинской Америкой. Крым поставляет эксклюзивные товары, спрос на которые сильнее, чем любые санкции.