США предложили Конго "ресурсную сделку" по типу украинской

США нацелились на природные ресурсы Демократической Республики Конго. Вашингтон планирует заключить с ДРК соглашение о разработке месторождений с минеральными ресурсами, сообщил советник американского президента США Дональда Трампа по Африке Массад Булос.

Булос провел переговоры с президентом африканской республики Феликсом Чисекеди в Киншасе. Подробностей чиновник раскрывать не стал – лишь сообщил, что сделка может потребовать многомиллиардных инвестиций, пишет Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что ДРК предложила США доступ к своим ископаемым в обмен на военную помощь. Поддержка Америки необходима руководству Конго для борьбы против повстанческой группировки М23. Африканская страна - крупнейший в мире производитель кобальта - минерала, который используется для производства литий-ионных аккумуляторов. Также в Конго значительные запасы золота, алмазов и меди.

Ранее Трамп предложил похожую сделку Киеву. По плану США, контроль добычи полезных ископаемых на Украине должен возместить Вашингтону оказанную им Киеву военную помощь.