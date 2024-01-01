Пострадавшего при нападении медведя мужчину ввели в состояние медикаментозной комы

Мужчину, пострадавшего при нападении медведя в Подмосковье, готовят к нескольким операциям. Его состояние оценивается как тяжелое. На данный момент пациент находится медикаментозной коме. Как спасли мужчину? И почему медведь напал на человека?

Пилоты вертолёта санавиации и врачи, которые ждали на земле, считали секунды. На борту - 29-летний мужчина с рваными ранами и многочисленными переломами. Медведь нанёс ему так много увечий, что к пациенту пришлось собрать почти всех специалистов Красногорской больницы.

Всё случилось рядом с небольшой деревней Соколово в Подмосковье. Это граница Можайского района и Смоленской области. Пострадавший - местный житель, Сергей. Живописные места. Кругом - леса. Пока мужчина был в сознании, рассказал, что пошёл искать сброшенные оленьи и лосиные рога. Сейчас их легко увидеть на лесной подстилке. Внезапно он увидел медведя и тот сразу напал на него. По какой-то причине зверь не стал убивать свою жертву и ушёл. Удивительно, но помощь Сергей вызвал сам - нащупал в кармане смартфон и позвонил родным. Состояние у него тяжёлое.

"Самое главное - мы его спасли. Самое главное, что все раны ушили и нет большого дефекта мягких тканей, хотя есть серьезные переломы костей лицевого скелета, которые соответственно потребуют этапного лечения, фиксации этих переломов. Травмы головы. Самые основные - открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа", - рассказал Бутай Бутаев, директор Красногорской клинической больницы.

Местные охотники говорят, что в 2024-м видели следы медведей. Якобы зафиксировали шесть особей. Не только в Подмосковье, в целом в Центральной России растёт их популяция.

"Такие случаи бывают. Они действительно не редки. Можно взять Московскую область. За последние 50 лет - это первый случай нападения медведя на человека. В прошлом году в Центральной России было также нападение в Калужской области", - рассказал Антон Кириянов, заместитель председателя, главный охотовед Военно-охотничьего общества.

Эти кадры сняты накануне ночью так называемыми "фотоловушками". И днём медведь снова попал в объектив. Животное поедало остатки лося. Утверждать, что это тот же самый медведь, никто не может. Но и исключать такой вариант тоже нельзя. Камеры установлены в Национальном парке "Завидово", одна из них - не так далеко от места, где произошло нападение. Другая - около деревни Лотошино. Между двумя населёнными пунктами по прямой - около 20 километров.

"При нападении хищных животных на человека, таких животных нужно изымать из дикой среды в любом случае. Потому что, если животное попробовало вкус человека, для животного это будет вид, на который можно охотиться. Соответственно, жизнь и здоровье человека превыше всего", - рассказал Антон Кириянов.

Пока Сергея пришлось ввести в состояние медикаментозной комы.