Собянин: Завершена модернизация корпуса №10 Боткинской больницы

В Боткинской больнице, завершена модернизация десятого корпуса. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. В обновленном здании разместился научно-академический корпус.

Светлый, просторный и самое главное - современный. О том, что 10 корпус Боткинской больницы был построен ещё в начале прошлого века, сейчас напоминают разве что информационные таблички. Работы по капитальному ремонту завершены.

"Внутри проведены работы по замене всех коммуникаций, в том числе восстановление ранее существующих", - отметил Алексей Беляев, руководитель Департамента капитального ремонта города Москвы.

Двухэтажное здание площадью почти 7 тысяч квадратных метров относится к объектам культурного наследия, поэтому в реконструкции участвовали не только строители, но и реставраторы. Особое внимание уделили фасаду. Поскольку именно он является объектом особой охраны, отделку выполнили характерным для первой половины XX века способом — окраской по штукатурке и кирпичу. Также сохранили все эркеры и декоративную стенку.

"Воссоздали и установили по историческим фотографиям 415 окон и 311 дверей. Отреставрировали лестницы, сохранив их конструкцию и декоративное оформление начала ХХ века. Привели в порядок обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье — полукруглые своды, опирающиеся на железные балки. Восстановили покрытие коридоров и лестничных площадок из метлахской плитки", - сообщил Собянин.

Под крышей десятого корпуса собраны все 27 кафедр ведущих медицинских научных центров и вузов России, работающих на базе Боткинской больницы. В учебно-академическом корпусе обеспечены самые лучшие условия для работы. Лекционные залы и аудитории трансформируются, а студенты теперь могут онлайн следить за тем, что происходит в операционных.

"Трансляция из операционных для наших врачей из других регионов. Раньше мы их водили в операционную, но это были группы по пять-семь человек, теперь в режиме реального времени общаются с оператором, задают ему вопросы, обсуждают", - рассказал Павел Дроздов, заместитель директора Боткинского центра по научной работе.

Для удобства персонала и пациентов между корпусами сделали переходы. Прилегающую территорию благоустроили. Расширили пешеходную зону, установили скамейки и беседки. Мэр Москвы отметил, что после завершения реконструкции Боткинская больница будет служить москвичам еще на протяжении многих десятилетий.