Священник соборовал Пашу Техника

Сегодня, 4 апреля, появилась информация, что Паша Техник перенес клиническую смерть. Об этом сообщили его близкие. Добавила подробностей о ситуации с рэпером журналистка Ксения Собчак. В своем официальном телеграм-канале она рассказала:

"Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека".

К своему сообщению журналистка прикрепила скрин переписки с женщиной, вероятно, близкой родственницей или даже бывшей супругой Паши Техника. Она сообщила Ксении Собчак, что "батюшку позвала позавчера, сделал соборование".

Состояние Паши Техника остается очень тяжелым. Ранее близкие утверждали, что ему требуются лекарства, которые не продаются в Таиланде, поэтому их в вскоре привезут из России. Врачи подозревают, что у рэпера развилась бактериальная пневмония. Техник находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления), на ИВЛ и ЭКМО. Также отмечаются полиорганная недостаточность и септический шок.