Жители улицы Перерва в Москве бьют тревогу из-за массовой смерти птиц

Бьющиеся в конвульсиях и умирающие в считанные минуты десятки птиц - видеть столь жуткую картину жителям улицы Перерва, что на юго-востоке столицы, приходится почти каждый день. Мимо этого скверика по пути к метро "Братиславская", постоянно словно усеянном мертвыми голубями, невозможно ходить без слёз, жалуется Юлия Грачева. Её маленькой дочке после увиденного здесь потребовалась помощь психолога.

Счёт мертвым птицам перешёл уже за несколько сотен. По наблюдениям жителей, массово гибнуть голуби в этом месте начали ещё с прошлой осени. Это точно не инфекция. Ветеринары уже провели экспертизу. А значит, кто-то травит здесь птиц умышленно, создавая опасность и для всех остальных - домашних животных, детей.

Яд неизвестные, по всей видимости, рассыпают с кормом для пернатых, выбирая при этом места, где им обычно оставляют еду жители и сотрудники окрестных магазинов. Какие из угощений могут оказаться с сюрпризом - неясно, а потому неравнодушные к судьбе плиц люди теперь выходят на дежурства и собирают на опасном участке всё, что вызывает подозрения.

Как ни странно, но защитникам голубей и самим бывает приходится обороняться. В перепалки с ними зачастую вступают некоторые из соседей, недовольные перекопанным газоном и большим поголовьем пернатых в окрестностях.

Случаи с рассыпанием ядов в общественных местах, по словам юристов, в их практике не редкость. И статья о самоуправстве уголовного кодекса - далеко не единственное наказание для тех, кто решился на подобные действия.

"Голубь - это тоже с точки зрения уголовного законодательства считается животным, поэтому есть отдельная статья, которая до 5 лет предусматривает наказание. Более того с учетом, что это делалось на глазах у детей, и это делается массово - это квалифицирующие признаки, то есть можно получить самое серьезное наказание. Ну и отдельно нарушение эпидемиологических правил нужно проверить", - рассказал адвокат Константин Ерохин.

Отделом МВД по району Марьино города Москвы по факту обращений местных жителей проведена проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас на контроле у местной прокуратуры.