Киевский режим продолжает нарушать принятые им обязательства. За минувшие сутки атаковано шесть объектов российской энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 3 апреля в 23.28 мск украинский ударный беспилотник повредил газопровод низкого давления в Брянской области. В результате прекращено газоснабжение поселка городского типа Белая Березка. 4 апреля дрон ВСУ повредил внутренний газопровод низкого давления в том же поселке. Также в результате атаки украинского ударного БПЛА поврежден распределительный надземный газопровод низкого давления В Котовске Тамбовской области.

Утром 4 апреля ВСУ обстреляли энергообъект филиала "Брянскэнерго" в Брянской области, оставив без энергоснабжения потребителей Климовского района. Час спустя в той же Брянской области был обстрелян еще один энергообъект, оборваны провода высоковольтной линии. Атаковали дроны и энергообъект в Новониколаевке Липецкой области. Без света остались жители Липецкого района.