В официальном телеграм-канале Минобороны появилось сообщение, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР.

До этого войска группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Кроме того, их коллеги из группировки "Днепр" в результате решительных действий взяли под контроль населенный пункт Лобковое Запорожской области.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских дронов на регионы России. С 21:00 3 апреля до 05:00 мск 4 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Меж тем главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут перейти в "большое наступление". По признанию натовского генерала, "трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины" в рамках российской специальной военной операции.