Россия объявила persona non grata трех молдавских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов. Они должны покинуть нашу страну в ближайшее время. Сегодня посла республики Лилиана Дария вызвали в МИД, где вручили ему соответствующую ноту.

На такой шаг Москва решилась исходя из принципа взаимности и в ответ на недружественные действия Кишинева. Ранее Молдавия обвинила нашу дипмиссию во вмешательстве в свои внутренние дела и выслала трех сотрудников.

В российском МИДе назвали эти действия безосновательными и заявили решительный протест. В министерстве подчеркнули, что наши представители работают в строгом соответствии с положениями Венской конвенции.