Огранен самый крупный в истории России бриллиант

Огранку самого крупного в истории России бриллианта весом более 100 карат завершили специалисты. 15 специалистов со стажем более 30 лет работали над уникальным камнем два года.

Камень добыли на арктическом месторождении Эбелях в Якутии. Ограненный камень получил название "Новое Солнце". После создания 3D-модели алмаза был проведен спектральный анализ, с помощью которого эксперты разработали виртуальные проекты всех возможных видов огранки.

В алмазодобывающей компании "Алроса" заявили, что создание бриллианта стало новой ступенью развития российской школы огранки драгоценных камней Russian Cut, признанной эталоном во всем мире. "Новое Солнце" подчеркнуло высокий статус России в мировой алмазно-бриллиантовой отрасли.