Собянин принял решение об увеличении премии имени Островского

Размер премии имени Островского будет увеличен почти в семь раз — со 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Такое решение принял Сергей Собянин.

Премия имени Островского была учреждена в мае 2018 года. За последние годы лауреатами стали более 70 человек.

Премию имени Николая Островского присуждают людям с инвалидностью и гражданам, оказывающим им всестороннюю помощь и поддержку, а также коллективам, добившимся выдающихся успехов в различных областях творчества и других сферах деятельности.

С 2025 года премию будут присуждать в 10 номинациях.