"Я был отлучен": поэт Шаганов рассказал о потере связи с Константином Никольским

Александр Шаганов считается одним из самых известных и успешных поэтов-песенников. Он автор слов к популярным эстрадным композициям. Песни, написанные на слова Александра Шаганова, исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Людмила Зыкина, Татьяна Овсиенко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал, Катя Лель, Анита Цой, Наталья Ветлицкая, Влад Сташевский, Женя Белоусов и многие другие.

Долго ходили слухи, что легендарная композиция Константина Никольского "Мой друг - художник и поэт" посвящена именно Александру Шаганову. Тот прокомментировал эту информацию в свежем интервью. Для начала он признался, что Константин Никольский для него - один из любимых авторов и знаковый ориентир в годы его становления. Однако друзьями они так и не стали.

"У меня с ним было любопытное общение. Он как-то очень тепло поприветствовал мое вступление на эту поэтическую стезю после песни "Владимирская Русь", это было для меня очень важно и ценно. А потом много позже мы с ним случайно встретились на светском рауте, и он очень холодно сказал, как отрезал: "Я еще могу понять песни, которые ты написал для Димы Маликова. Но ты понимаешь, что песни для группы "Любэ" — это для серьезного поэта за гранью добра и зла?". После этой отповеди я был отлучен от общения с ним", - поведал Шаганов "Теленеделе".

В заключение поэт-песенник сказал, что не знает, кому Никольский посвятил свой самый главный трек. "Возможно, себе", - предположил Шаганов.