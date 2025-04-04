Китай объявил торговую войну США

Пекин ввел импортные пошлины на все товары из США. Как сообщил министр финансов Китая Лань Фоань, с 10 апреля пошлина составит 34%.

По данным агентства Reuters, эти действия стали зеркальным ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении тарифов в отношении всей китайской продукции. Де-факто Пекин объявил о начале торговой войны с Вашингтоном, отказавшись разрешить противоречия на переговорах.

Отмечается, что Китай являлся одной из главных целей Трампа. Однако вместе с ним под удар попало большинство стран мира, в том числе главные союзники США, такие как Великобритания, Япония и Южная Корея. Американский лидер считает, что его действия позволят устранить торговый дисбаланс.

Пекин импортными тарифами не ограничился. Он ввел контроль за экспортом средних и тяжелых редкоземельных элементов в Соединенные Штаты. В списке - самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Также минторг внес 16 американских компаний в свой реестр экспортного контроля, а еще 11 компаний - в список "ненадежных организаций". Это позволит Пекину принимать в отношении них карательные меры.