Путин обсудил с министром культуры комплектование библиотек

Модернизация библиотек, развитие киностудий в Донецкой и Луганской республиках, оснащение школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства.

Эти и другие темы обсудил сегодня Владимир Путин с министром культуры Ольгой Любимовой на встрече в Кремле. В новых регионах - большой объем работ. До конца года во всех музеях обустроят детские центры. Библиотеки превращают в современные культурные пространства с кружками и клубами по интересам как для самых маленьких, так и для взрослых людей.

Путин: Как комплектование происходит библиотек?

Любимова: Очень активно, особенно, если мы говорим о новых регионах. Благодаря вашему поручению почти 800 тысяч книг было поставлено в прошлом году. Это библиотеки, которые никаких книг не видели с советских времен, с 80-х годов. В этом году мы добавим еще 200 тысяч книг, а к 2030 году планируется 1 миллион 100 тысяч поставить.

Путин: Хотел бы обсудить с вами вопрос, связанный с "десятилеткой" в Петербурге, "десятилеткой" при Консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжелое состояние.

Любимова: Мы с Александром Дмитриевичем [Бегловым] сейчас прорабатываем возможность обмена данного здания на здание, которое предоставит город, чтобы у нас была возможность в зависимости от объекта культурного наследия отреставрировать либо отремонтировать. Мы на связи с ректором нашей консерватории, подопечной которой является эта школа.