Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Ретро Меркурий, прощай! С сегодняшнего дня все начинает проясняться, запутанные истории распутываются. И можно, наконец, снова мечтать и строить планы.

Тельцы

Общение становится легче: вы снова в ресурсе, снова в теме, снова на связи. Если что-то шло со сбоями, переписки, диалоги, встречи, теперь все можно решить.

Близнецы

В карьере и бизнесе вам нет равных: задержки, недопонимания, сомнения уходят. Пора снова ставить цели, писать письма, креативить и проявлять инициативу.

Раки

Меркурий дает добро на движение вперед. Отличный момент для того, чтобы подать заявку, о которой давно думаете, забронировать билеты или просто решиться на смелый шаг.

Львы

Вы наконец услышите четкий ответ или договоритесь об условиях, которые устраивают всех. Главное - не уходить в излишние размышления, а действовать.

Девы

В личной жизни наступает прояснение. Хорошее время, чтобы поговорить о чувствах, обсудить планы или просто понять, где вы находитесь в отношениях сейчас.

Весы

Все, что мешало - усталость, срывы, недосказанность - начинает отступать. Сейчас хорошо планировать, упрощать, убирать лишнее и возвращать себе баланс.

Скорпионы

Меркурий зовет к творчеству, переменам. День отлично подойдет для покупок товаров для хобби, красивых вещиц, украшений - пора снова позволить себе радоваться.

Стрельцы

То, что не решалось или раздражало, начнет проясняться. Сегодня хорошо наводить уют в доме, разбираться с организацией пространства и просто выдыхать.

Козероги

Меркурий в прямом движении возвращает ясность в переговоры, документы и короткие поездки. Отныне вам будет легче общаться и выражать свои мысли вслух.

Водолеи

Финансовые дела выходят на прямую - можно пересчитать, переосмыслить, скорректировать. День хорош для простых шагов, которые дают ощущение контроля.

Рыбы

Осторожный и мнительный Меркурий в вашем знаке наконец-то вышел из ступора. Вы снова чувствуете: пора говорить, заявлять о себе, делиться идеями.