Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Овны
Ретро Меркурий, прощай! С сегодняшнего дня все начинает проясняться, запутанные истории распутываются. И можно, наконец, снова мечтать и строить планы.
Тельцы
Общение становится легче: вы снова в ресурсе, снова в теме, снова на связи. Если что-то шло со сбоями, переписки, диалоги, встречи, теперь все можно решить.
Близнецы
В карьере и бизнесе вам нет равных: задержки, недопонимания, сомнения уходят. Пора снова ставить цели, писать письма, креативить и проявлять инициативу.
Раки
Меркурий дает добро на движение вперед. Отличный момент для того, чтобы подать заявку, о которой давно думаете, забронировать билеты или просто решиться на смелый шаг.
Львы
Вы наконец услышите четкий ответ или договоритесь об условиях, которые устраивают всех. Главное - не уходить в излишние размышления, а действовать.
Девы
В личной жизни наступает прояснение. Хорошее время, чтобы поговорить о чувствах, обсудить планы или просто понять, где вы находитесь в отношениях сейчас.
Весы
Все, что мешало - усталость, срывы, недосказанность - начинает отступать. Сейчас хорошо планировать, упрощать, убирать лишнее и возвращать себе баланс.
Скорпионы
Меркурий зовет к творчеству, переменам. День отлично подойдет для покупок товаров для хобби, красивых вещиц, украшений - пора снова позволить себе радоваться.
Стрельцы
То, что не решалось или раздражало, начнет проясняться. Сегодня хорошо наводить уют в доме, разбираться с организацией пространства и просто выдыхать.
Козероги
Меркурий в прямом движении возвращает ясность в переговоры, документы и короткие поездки. Отныне вам будет легче общаться и выражать свои мысли вслух.
Водолеи
Финансовые дела выходят на прямую - можно пересчитать, переосмыслить, скорректировать. День хорош для простых шагов, которые дают ощущение контроля.
Рыбы
Осторожный и мнительный Меркурий в вашем знаке наконец-то вышел из ступора. Вы снова чувствуете: пора говорить, заявлять о себе, делиться идеями.