Не усики, а пропуск в... успешную жизнь. О новых модных тенденциях

Незамысловатая песенка о стаканчике крепкого кофе с каплей молока буквально рвет все европейские чарты. А итальянское Общество защиты прав потребителей требует запретить эстонскому артисту петь эту песню на Евровидении. Мол, сплошной набор стереотипов о солнечной Италии. Хотя даже там, стоит признать, не обижаются. А, напротив, душевно зажигают под "Эспрессо Макиато".

Томми Кэш сам себя называет "постсоветским рэпером с восточноевропейской душой". Родился в Эстонии в 1991 году в смешанной семье. Свободно говорит по-русски. Так что тот самый культурный код в его творчестве виден за версту. Костюм с тремя полосками, узнаваемый узорчатый ковер на стене, русский шик и нарочито-славянский акцент в его творчестве прекрасно соседствуют, например, с Энди Уорхоллом.

Знаменитые усы, точнее даже сказать, карикатурные усики стали визитной карточкой Томми. Хотя он лишь уловил тренд. На прошедшей недавно Парижской неделе моды вопросов было сразу несколько. Что это? Неужели вот именно так сейчас носят?.

Голливуд сотрясают стенания разочарованных фанатов. Вчерашние "краши" в одночасье "соскуфились". Джейкоб Элорди, Остин Батлер и даже Гарри Стайлз теперь скорее напоминают небритого, нетрезвого соседа на утро после бурной ночи. Контрольный выстрел - любимец публики и женщин Тимоти Шаламе. Усы –карандаши он вроде как отрастил для роли Боба Дилана. Однако именно после церемонии вручения "Золотого глобуса" глянец официально объявил ЭТО модным трендом.

"Вы же понимаете, что это-навязанное клише. То есть человек вышел на сцену. Все увидели его усики, и это стало хитом. Все пытаются это распиарить, но мне кажется, это делают самые ленивые люди. Либо они нам что-то опять пытаются продать через эту визуализацию", - отметил Николай Дементьев, парикмахер-стилист.

И ладно бы только молодежь развлекалась, но ведь и старая гвардия подвела. Так сейчас выглядит и Джонни Депп. А Адам Сэндлер на вручение "Оскара", словно бомж, пришел в растянутой толстовке, шортах, но главное - с неухоженной растительностью на лице.

Этот неопрятный стиль может показаться немного неуместным в современном обществе, где, куда ни глянь, везде искусно подстриженные бороды, демонстрирующие безупречную чистоту владельца. Эти "грязные усы" выходят за рамки. Резонируя с неряшливой, неухоженной персоной, которая резонирует с рок-звездами, бунтарями и голливудскими знаменитостями. Законодателем моды мог быть никто иной, как Джеймс Франко. Голливудский актер впервые начал носить модные усы в своем фильме 2012 года "Отвязанные каникулы".

Вообще, растительность на лице - это один из признаков полового диморфизма, то есть различия. У животных густые усы и борода – показатель мужской силы и способ привлечь самку. У человека на первое место выходит имидж. При помощи современных технологий даже ничего отращивать не нужно. В одночасье можно стать роковым красавчиком. Ведь что одним – нелепый атрибут, другим – повод для гордости. С таким трепетом носители усов даже за любимой женщиной подчас не ухаживают. Холят их и лелеят. Моют специальный шампунем, расчесывают щеточками. Смазывают маслом, чтобы были мягкими и шелковистыми, а еще сияли на солнце.

Иногда случается самое страшное – спор! Проигравший лишается всех прав, состояний, но главное - усов. Мужчины, впрочем, не сдаются. Взять, например, Джона Болтона. Во время первого срока Трампа он был его советником по нацбезопасности. Недолго. Американского гаранта страсть как бесили ястребиный нрав, но главное - усы подчиненного. С которыми он никак не хотел расставаться. Едва покинув Белый дом, Болтон во всех подробностях стал рассказывать, как ужасно и невыносимо ему было работать под руководством тогда еще 45-го президента. Раздал сотни интервью, написал книжку. Так, получается, не подвело Трампа чутье? Или усы были еще ничего по сравнению со всем остальным?

"Физиогномика как наука тоже может рассказать о том, как чествует себя мужчина в зависимости от того, какую моду он предпочитает. Например, если мужчина любит быть гладко выбрит - это всегда про педантичность и самоконтроль. А вот легкая щетина расскажет о его неформальности и расслабленности по жизни. Усы - это не только дань моде, но и способ создать свой индивидуальный образ, а тонкие карандашные усы всегда подчеркивали аристократичность", - объяснила психолог Наталья Ковалева.

Хотя в древности усы, наоборот, были признаком варварства, потому в Египте, Греции и Риме их сбривали. В средние века мода на них то приходила, то уходила в зависимости от мужского идеала. Лихорадило старушку Европу от юношей с лицами херувимов до, как бы сейчас сказали, бородатых лесорубов. В российской армии носить усы позволяли только особым чинам. В Османской империи по форме и наличию растительности на лице можно было понять политические взгляды. Теперь - скорее темперамент.

Вот мода лишь одного 20 века: закрученные усы кавалериста, короткие – "щетка" – такие у нас даже товарищ Ворошилов в 30-е носил, им на смену пришли тонкие, как у Кларка Гейбла, эспаньолки, бакенбарды, гладковыбритое лицо, трехдневная щетина и далее по кругу. Впрочем, есть у нас то, что вне времени. Тренды приходят и уходят, а Александр Розенбаум, Михаил Борский остаются. И по сравнению с этой роскошью тоненькие усики выглядят наивным детским пушком. Пусть и супермодным.

"Не всем мужчинам идут тонкие усы, для этого нужно иметь красивые зубы, хорошо оформленные губы. И если это – просто дань моде, то не стоит за ней гнаться, особенно, если вам это не идет", - резюмировала психолог.

Неважно, кто ты - голливудская кинозвезда, российский певец или советник американского президента. Не усы красят мужчину, а мужчина усы. А те самые усики отнюдь не пропуск... в успешную жизнь.