Пятая республика готовится к очередным протестам. Сторонники Марин Ле Пен, главного кандидата на пост президента Франции в 2027 году, вынесенный ей обвинительный приговор о нецелевой растрате средств Европарламента считают сфабрикованным и политизированным. К такому же выводу пришла и адекватная западная пресса. Не только французские, но и британские, немецкие и даже американские журналисты открыто задуют неудобный вопрос – осталась ли во Франции демократия?

Ответ дала лично Марин Ле Пен: "Система сбросила ядерную бомбу. Причина, по которой они используют такое мощное оружие против нас, очевидно, в том, что мы вот-вот выиграем выборы. Те, кто постоянно говорят о верховенстве закона, обычно первыми стремятся нарушить это верховенство закона".

Макрон, который, сейчас находится в шаге от импичмента, поспешил народ успокоить и заявил, что закон един для всех. Поэтому Ле Пен может оспорить решение суда. Только вот коллеги Макрона по ЕС и НАТО - а именно представители так называемых правых партий, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Италии Джорджа Мелони, и многие другие, в их числе оказался и Трамп - почему-то поддержали Марин Ле Пен и тоже сошлись во мнение, что Париж больше не имеет никакого отношения к демократии.

Сторонники Ле Пен убеждены: даже если суд смог доказать, что ее партия в период с 2004 по 2016 год неправильно распределяла деньги между помощниками депутатов, то самой Марин Ле Пен достаточно было обязать вернуть потраченные 3 миллиона евро. Суд же вынес удивительно странное решение – лично Ле Пен оштрафовали на 100 тысяч евро, а ее партию - на миллион евро, еще миллион конфисковали в ходе расследования. То есть до 3 миллионов все равно явно не дотянули. Но, видимо, судья решил, что недостачу эффективней будет компенсировать, приговорив 56-летнюю Марин к 4 годам. Правда, одну половину срока она проходит с электронным браслетом, а другая будет условной.

В общем, главным наказанием стал запрет избираться в органы госвласти в течение пяти лет. Ле Пен это решение назвала своей политической смертью. А эксперты призвали с этого момента считать Париж полигоном для отработки Брюсселем репрессивных методов борьбы с оппозицией. И ведь с этим утверждением не поспоришь, потому что во Франции уже несколько десятилетий оттачивается лишь один метод борьбы с политическими противниками – полное уничтожение их деловой репутации.

"У ведущих политиков, которые претендуют на занятие каких-то постов, внезапно возникают юридические проблемы. Их просто списывают из политической жизни, убирают из политической гонки. Я даже могу привести имена - Ален Жюппе, Франсуа Фийон, Доминик Стросс-Кан, Николя Саркози", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Так, бывшего премьер-премьера Франции Алена Жюппе, который в 2007 году мог стать преемником президента Ширака, признали виновным в незаконном использовании средств из казны Парижа в конце 80-х - начале 90-х годов. Осудили на полтора года условно и в течение десяти лет запретили заниматься политической деятельностью. В 2011-м грязное дело состряпали уже для главы МВФ и потенциального президента Франции Доминика Стросс-Кана, через год все обвинения в сексуальных домогательствах сняли, но репутацию и время не вернуть. И Стросс-Кан отказался от политической карьеры. В 2017 году экс-премьер Франсуа Фийон тоже считался лидером на президентских выборах, но рост и его рейтингов вовремя остановили – обвинили в нецелевой растрате государственных средств. А в 2020-м Фийона, уже по традиции, отстранили от политической деятельности на 10 лет.

Ну а в 2018-м Николя Саркози стал первым бывшим президентом Франции, которого заключили под стражу за превышение растрат на предвыборную кампанию. По неофициальной версии, Саркози таким образом заставили расплачиваться за симпатию к России. За это же прямо сейчас наказывают и других европейских политиков.

В данный момент за решёткой находится глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ее задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Естественно, проевропейская действующая власть Молдавии обвиняет Гуцул в тесном контакте с Москвой.

"У европейских политиков началась пора охоты. Охоты на тех, кто не согласен с ведущей линией Брюсселя", - объяснил политолог Александр Кориненко.

Так, в 2024 году в ЕС сделали все возможное, чтобы избиратели не смогли отдать свои голоса за главного противника Майи Санду – Александра Стояногло. Так как его тоже обвиняют в дружбе с Москвой, молдавский МИД открыл на территории России всего два избирательных участка, чтобы собрать как можно меньше голосов диаспоры. Ну а уже в 2025 году в Румынии во второй тур президентских выборов не пропустили победителя первого тура Кэлина Джорджеску. Он обвиняется в шести преступлениях, включая "подрыв конституционного строя", "создание или поддержка фашистской организации", "незаконное финансирование предвыборной кампании". Также ЦИК посчитал, что Джеорджеску нарушил обязательство защищать демократию. Осталось только понять, что сейчас в ЕС принято подразумевать под словом "демократия".

"Сказать откровенно "Мы отказываемся от демократии" они, конечно, не могут. Поэтому они формируют новые коалиции против кого-то, кто имеет свое мнение по поводу Европейского союза, интеграции и России", - отметила Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.

По этой же причине и досрочные парламентские выборы в Германии, по сути - выборы канцлера, завершились грандиозным скандалом. Фридрих Мерц – лидер Союза христианских демократов, победивших на выборах - отказался сотрудничать с партией АДГ. В Бундестаге ее не стесняются называть "партией нацистов", хотя за нее проголосовал каждый пятый немец. И по прогнозам, именно у АДГ на следующих выборах есть шанс и вовсе занять первое место.

Один в один разворачиваются события и в Австрии. Там тоже в этом году было сформировано новое федеральное правительство. И в коалицию тоже не включили правых, хотя "Партия свободы" и получила на выборах больше всех голосов. Ну а Герберт Кикль, соответственно, не стал канцлером. Почему таких, как он, сейчас не пускают во власть, популярно объяснила газета Washington Post: "Они евроскептики, они категорически против антироссийских санкций. Они считают, что война на Украине была спровоцирована НАТО и является проектом европейских элит, и поэтому они изображают австрийцев жертвами этой войны из-за инфляции и высоких цен на энергоносители".

И под эти слова попадают буквально все современные правые политики, которых евробюрократия бесцеремонно лишает власти. Апелляционный суд Франции пообещал рассмотреть дело Марин Ле Пен максимально быстро – летом 2026 года. А это значит, что у нее еще остается крошечный шанс принять участие в выборах 2027-го. Ну а если суд примет сторону обвинения, то это решение уже точно можно будет считать похоронным маршем для европейской демократии.