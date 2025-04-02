Актриса Лянка Грыу рассказала о болезни сына: "Было много вложено сил, времени, любви"

Лянка Грыу не скрывает, что некоторое время назад столкнулась с болезнью сына. У Максима оказалась задержка речевого развития. По медицинским показаниям ей пришлось с наследником уехать в другую страну, где она консультировалась с врачами, в дальнейшем проходила терапия ребенка.

"Я помню очень хорошо день, когда я шла по городу, это была весна, светило солнце, было так красиво, стоял солнечный запах весны в городе. А я шла и молилась, у меня было тяжелое сердце, потому что в тот момент у ребенка были проблемы. И я просила у Бога, высших сил, что если сын будет здоров, я буду за все благодарна, я всегда буду счастлива. Все проблемы в такой момент отходят на второй план. Было много вложено сил, времени, любви в ребенка, и нам удалось выйти из той кризисной ситуации", - рассказала актриса.

К счастью, все проблемы остались в прошлом. Сейчас Максим учится в седьмом классе общеобразовательной школы. Кроме того, он изучает два языка, занимается фортепиано. "Все для развития нейронных связей для работы мозга. Чувствую, что я и мой бывший муж сделали все возможное, что могли, чтобы помочь сыну", - подчеркнула Лянка.

Грыу оформила развод с режиссером Михаилом Вайнбергом несколько лет назад. Несмотря на тяжелое расставание, им удалось сохранить хорошие отношения. По словам Лянки, бывший супруг очень поддерживает ее, передает Woman Hit.