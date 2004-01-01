Вольный пересказ слов Трампа, который выдал в эфир телеканал NBC, о том, что он якобы зол на Владимира Путина, вся западная пресса восприняла с большим воодушевлением. Ну наконец-то президент США прозрел в отношении России. Однако когда "злой" Трамп на борту личного самолета появился перед журналистами, тон его высказываний в отношении Москвы уже не был столь воинственным: "Я не думаю, что Путин откажется от своего слова. Я знаю его давно, мы всегда хорошо ладили. Я думаю, что все будет в порядке. Я бы не хотел вводить вторичные пошлины для России".

Попыталась смягчить ситуацию и пресс-секретарь Белого дома. Она заявила, что президент США недоволен не только Путиным, но и Зеленским: "Президент Трамп недоволен лидерами обеих сторон украинского конфликта, но по-прежнему хочет положить конец военным действиям".

Вопрос - как это сделать, если Трамп ограничивается лишь полумерами и громкими заявлениями, не решаясь на те шаги, которые бы реально ускорили окончание этого конфликта. Среди них - прекращение поставок оружия и передачи разведданных Украине. Или же предложение Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН, чтобы провести свободные выборы. Однако Белый дом идти по этому пути явно не торопится. И эту нерешимость американского президента уже используют в своих целях сторонники продолжения войны на Украине, называя дипломатическую стратегию Трампа провальной.

"Путин рассчитывает на изворотливые переговоры по старым правилам. Сначала он отправил в Саудовскую Аравию Сергея Лаврова, верного министра иностранных дел с 2004 года, затем дипломата Карасина, участвовавшего в закулисных переговорах с Грузией после войны 2008 года. Их присутствие свидетельствует о возвращении "метода Громыко", названного в честь бывшего министра иностранных дел, часто ведшего технические переговоры, но в конечном итоге без каких-либо прорывов. В соответствии с хорошо отработанной тактикой, Москва преуспевает в том, чтобы водить своих собеседников за нос, постоянно выдвигая новые требования, касающиеся не только Украины, но и порядка европейской безопасности", - пишет Le Monde.

"Трампу нужно добиться хорошего результата дипломатическим путем. Но это сложно сделать. Потому как у нас есть Путин, который все еще хочет продолжать войну, считая, что он побеждает. И есть Зеленский, который отчаянно нуждается в поддержке США", - сказал Уэсли Кларк, военный эксперт.

Эту поддержку необходимо усиливать, а не сворачивать. Как и санкции против России. Об этом рупоры американской пропаганды твердят в круглосуточном режиме, пытаясь убедить в этом и президента США. Мол, Москва якобы демонстрирует свою недоговороспособность, отказываясь немедленно прекратить огонь. В отличие от миролюбивого Зеленского, которому необходимо дать еще оружия.

Того же мнения придерживаются и европейские лидеры, призывая Москву без всяких условий согласиться на полное прекращение огня. Они даже определили конкретную дату, Пасха, 20 апреля, пытаясь создать временные рамки, выйдя за которые, Россия, по мнению союзников Украины, подтвердит, что она не хочет окончания войны. И вести переговоры с ней бессмысленно.

Почуяв возможный ветер перемен, активизировались и "друзья" Украины в Сенате, оперативно состряпав новый санкционный законопроект. Согласно документу, страны, которые покупают товары и сырье из России, будут обложены 500-процентными пошлинами. Правда, принимать такие меры предлагается лишь после провала переговоров. Пока же они пусть трудно, но все же идут. И Москва свои обязательства полностью выполняет. Президент держит это на личном контроле.

Начиная с 18 марта Россия не наносит ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, соблюдая мораторий фактически в одностороннем порядке. Потому как киевский режим это соглашение саботирует в ежедневном режиме. Более того, по данным нашей разведки, ВСУ теперь используют объекты энергетики для размещения личного состава, бронетехники и хранения боеприпасов, зная, что там безопасно. Вся эта информация, по словам Сергея Лаврова, уже доведена до американской стороны.

И тут крайне важна реакция Вашингтона. И если Трамп всерьез хочет остановить украинский конфликт, он вряд ли станет прислушиваться к ястребам в Сенате США и советчикам вроде финского президента Стубба и прочих представителей европейской "партии войны". Хотя даже там согласились выдвинуть своего представителя для переговоров с Москвой. Им будет либо президент Франции Макрон, либо премьер-министр Великобритании Стармер. Германию в этом плане решили не привлекать, оставив для нее роль главного европейского спонсора Украины. Туда на неделе отправилась глава немецкого МИДа Бербок. На перроне вокзала ее встречали жаркими поцелуями. Все-таки приехал один из лучших друзей Украины. К тому же традиционно - не с пустыми руками.

"Мы будем продолжать решительно поддерживать Украину. Германия выделит Украине 11 миллиардов евро. Три - в этом году. И еще восемь в течение ближайших четырех лет", - заяви ла она.

Далее пути главы МИДа Германии и ее украинского коллеги разошлись. Бербок поехала порадовать Зеленского. Сибига отправился на встречу с литовским министром иностранных дел, где случился конфуз. На итоговой пресс-конференции представитель Украины очень некстати оговорился: "Украинская сторона надеется на подписание этого документа, который отвечал бы национальным интересам как США, так и Америки".

Однако учитывая кабальные условия этой сделки, оговоркой слова украинского министра назвать сложно. Киев, по сути, отдает США все ресурсы. Какие уж тут интересы Украины. Однако там все же рассчитывают хоть что-то получить взамен. Например, членство в НАТО, о чем на неделе проговорился Трамп: "Я вижу, что Зеленский пытался изменить условия сделки по редкоземельным металлам. Мы уже подготовили это соглашение. Все сделано. А теперь я слышал от журналистов, что он готов на сделку ради членства в НАТО или чего-то подобного. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, это уже давно говорил Путин, Украина не должна вступать в НАТО. Именно из-за этого война и началась".

При этом сам Зеленский заявил, что ни о чем таком не просил. Однако дал понять, что тема вступления Украины в альянс с повестки не снята. Кроме того, по словам главаря киевского режима, даже после окончания войны Украина никогда не пойдет на сокращение армии и не признает утраченные территорий. Фактически это ответ на те ключевые требования, что выдвигает Россия. И без которых долгосрочного мира быть не может. На Москву Зеленский призвал надавить, чтобы стала сговорчивее и быстрее соглашалась на прекращение огня.

Цели Киева понятны - получить столь желанную передышку. А вот ответа на то, зачем это Москве, как не было, так и нет. Хотя Путин дал понять, что совершенно не против переговоров, но только предметных и детальных. К примеру, до сих пор непонятно, как можно организовать это перемирие. И кто будет следить за его исполнение на линии фронта, протяженностью свыше 2 тысяч километров. Еще один важнейший вопрос - остановятся ли поставки оружия Украине на это время. Пока же они идут в прежнем объеме. Как и мобилизация, от которой украинцы продолжают бежать.