ВС России продолжают разгром украинских вооруженных формирований в Курской области. Подразделения группировки войск "Север", наступая, нанесли поражение частям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, сообщили в Минобороны.

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику противника как в курском приграничье, так и в Сумской области. Потери ВСУ составили более 190 военнослужащих. Украинские подразделения потеряли танк, бронетранспортер и три боевые бронированные машины. Также уничтожено три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления беспилотниками.

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 71 940 военнослужащих. Уничтожено 404 танка, 595 артиллерийских орудий. Поражено 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS.