Настя Ивлеева на пике популярности зарабатывала миллиарды

Почти три миллиарда в год зарабатывала Настя Ивлеева на пике популярности на своих чипсах и энергетиках. Теперь же выручка упала до 1,7 миллиарда. Такие данные сообщает телеграм-канал "Светский хроник" со ссылкой на ЕГРЮЛ. Прибыль Ивлеевой просела после того, как ее тотально отменили.

Напомним, что проблемы у ведущей начались, когда она устроила вечеринку, дресс-кодом которой стал "почти голый". Тогда на мероприятии отметились журналистка Ксения Собчак, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, певица Лолита Милявская, ведущая и певица Ольга Орлова и многие другие. Сама хозяйка вечера Настя Ивлеева встречала гостей в откровенном наряде, сверкая на ягодицах внушительным изумрудом.

Общественность бурно осудила и блогершу и ее гостей, дескать, в нынешнее время нет причин для такого безудержного веселья. Ряду знаменитостей даже впоследствии пришлось публично извиняться. И если Ксения Собчак и Филипп Киркоров довольно быстро восстановили свои позиции, то Лолите Милявской до сих пор приходится сталкиваться с различными препонами в связи с организацией концертов.

Впрочем, не лучше дела и у самой Насти Ивлеевой. Несмотря на ряд извинений и интервью, она так и находится за бортом отечественного шоу-бизнеса.