Кремль ответил на сообщения о новом созвоне Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не значится в графике на ближайшее время. Об этом рассказал в пятницу, 4 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет состоялось уже два телефонных разговора между президентами США и России — 12 февраля и 18 марта. Источники в Европе уверяют, будто готовится очередной созвон лидеров двух государств в ближайшие дни.

Как отметил пресс-секретарь президента России, комментируя эти публикации, "пока в графике ничего нет", телефонный разговор Путина и Трампа "в ближайшие дни пока не планируется", сообщает ТАСС.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен и российским президентом, и предводителем киевского режима в контексте урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам чиновницы, американский лидер по-прежнему "очень и очень вовлечен лично в эту тему каждый день".