На выписке из роддома Цымбалюк-Романовская была одна с младенцем на руках

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в конце марта впервые стала мамой. Пианистка и ее новорожденная дочь уже дома.

Как рассказала Виталина, ей никто не помогает. За младенцем она ухаживает сама, нет ни нянь, ни помощников.

"Я изначально планировала всё делать самостоятельно, поскольку не люблю в доме посторонних людей (это моё личное отношение). Но, несмотря на переживания моих близких, что это почти невозможно — мы справляемся. Из роддома я вышла совершенно уверенной и с полным пониманием того, что делать и "как жить дальше", хотя в первые дни было очень сложно это осознать", — призналась артистка на своей странице в соцсети.

К посту Цымбалюк-Романовская прикрепила фотографию с выписки. На снимке Виталина позирует одна с ребенком на руках. Поклонники пианистки решили, что она в столь важный день была совсем одна.

Ранее друг пианистки Прохор Шаляпин рассказал, что Цымбалюк-Романовская потеряла родителей, и дочь стала для нее настоящим спасением. "Бог услышал ее молитвы, вот и получила то, что очень давно хотела. У нее снова появился смысл жизни, она потеряла родителей, которые ее обожали, любили. И с рождением дочки Виталина воспряла, теперь жизнь ее наполнена смыслом", — поделился певец.