Собянин рассказал об уникальных изобретениях сотрудников городского хозяйства

Сергей Собянин рассказал о том, что изобретения сотрудников Комплекса городского хозяйства помогают лучше заботиться о Москве.

Так, в специальном цехе Московского авиацентра разработали мобильный цех для ремонта вертолетов — от оборудования до жилого модуля сотрудников. А в МОСГАЗе создали дисковый затвор, который позволяет перекрывать и быстро регулировать движение газа в трубопроводе. В Метрологическом центре сделали стенд для одновременной поверки сразу нескольких устройств для передачи данных с общедомовых счетчиков горячей воды и тепла. А столичные энергетики внедрили протекторную антикоррозионную защиту, сообщил Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Кстати, работа в городском хозяйстве сегодня привлекает всн больше москвичей, и особенно - новое поколение. В комплексе работают больше 600 тысяч профессионалов.

Ранее Собянин рассказал об интересных изобретениях московских школьников. Ученики инженерных и ИТ-классов московских школ разрабатывают прототипы умных устройств. Николай Петренкин и Тимофей Чистяков создали модель корабля-носителя и группу аппаратов, предназначенных для очистки земной орбиты от космического мусора. Три девушки из школы №2072 изобрели устройство для оптимизации сбора солнечной энергии, а учащиеся школы №1207 создали модель вездехода-спасателя для МЧС России.