Расследование крушения танкеров в Керченском проливе завершено

Расследование причин аварии нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе завершено. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказали в пресс-службе правительства России.

Министр транспорта России Роман Старовойт доложил, что две комиссии Ространснадзора с привлечением экспертов Минтранса и Росморречфлота закончили расследование причин крушения танкеров.

Как уточняется в Telegram-канале правительства России, установлено, что авария произошла по вине капитанов судов и судовладельцев, которые не соблюдали ограничения, связанные с сезоном плавания в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива.

По итогам расследования подготовлены предложения о мерах, которые помогут избежать повторения подобных аварий впредь.

Ранее сообщалось, что затонувшие в Керченском проливе танкеры поднимут со дна в 2026 году. Российские эксперты и ученые придумали накрыть специальными ангарами затонувшие части судов, чтобы зафиксировать их. Так они не будут мешать судоходству, причем даже девятибалльный шторм не сможет сдвинуть или перевернуть части танкеров.

Тем временем в Крыму продолжают спасать птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море. Один из крупнейших центров реабилитации пернатых работает на базе сафари-парка "Тайган" под Белогорском — там выхаживают несколько сотен особей водоплавающих, в том числе краснокнижных.