Кончаловский возглавил худсовет Театра Моссовета

Художественный совет Театра Моссовета возглавил народный артист РСФСР Андрей Кончаловский. Как сказано в Telegram-канале столичного департамента культуры, худсовет был создан для определения концепции творческой деятельности театра.

В сообщении уточняется, что в ведении совета - определение репертуарной политики театра и кандидатур режиссеров. Он будет обсуждать качество театральной услуги и предлагать кандидатуры для присвоения почетных званий.

Состав совета ежегодно будет обновляться. В нынешнем 102-м театральном сезоне в совете художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Евгений Марчелли, народные артисты России Александр Голобородько и Ольга Остроумова, заслуженные артисты России Сергей Виноградов, Ирина Климова и Евгения Крюкова.