Никто не говорил, что возможность членства Украины в Североатлантическом альянсе станет частью мирного соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 4 апреля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политик напомнил, что на саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс, однако подчеркнул, что никаких конкретных сроков в связи с этим не устанавливали и ничего Киеву не обещали.

Рютте призвал киевский режим не рассчитывать на непременное принятие в военно-политический блок в рамках урегулирования конфликта с Россией, хотя и заверил, что "сейчас Украина близка к НАТО".

Кроме того, Рютте заявил, что "для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой", даже если конфликт на Украине завершится. Политик призвал не быть наивными в отношении "российской угрозы", сообщает "Интерфакс".

Ранее главком силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи скептически высказался о нынешних возможностях украинской армии. Он заявил, что "трудно предсказать, сидя здесь сейчас, большое наступление Украины" в рамках российской специальной военной операции.

Несмотря на это, НАТО продолжает накачивать киевский режим вооружениями и боевой техникой. Лишь за первые три месяца 2025 года киевскому режиму от альянса было выделено приблизительно 20 миллиардов евро на поддержку безопасности.