Принц Уильям нанял адвокатов по разводам Дианы: выходка сына обескуражила Карла III

Принц Уильям подписал контракт с юридической фирмой, которая занималась разводом принцессы Дианы и короля Карла III (на тот момент принца Чарльза). Во дворце из-за этого переполох.

Уильям поручил компании Mishcon de Reya действовать от его имени и от имени его семьи, что является нарушением традиции. До этого десятилетиями принца представляли адвокаты Карла III из фирмы Harbottle & Lewis и лично юрист Джерард Тиррелл.

"Я могу раскрыть, что принц Уильям обратился к адвокатам Дианы. Он не желает продолжать пользоваться услугами юристов своего отца. Это так просто. Он хочет быть самостоятельным мужчиной", — заявил британский журналист Ричард Иден, специализирующийся на материалах о монаршей семье.

Представитель Кенсингтонского дворца отказался комментировать данную информацию. Однако Идену удалось выяснить, что решение принца Уэльского обескуражило Карла III и разочаровало Harbottle & Lewis.

Межу тем, журналист Daily Mail отмечает, что фирма Mishcon de Reya прекрасно зарекомендовала себя во время бракоразводного процесса Дианы и Чарльза. А основатель компании лорд Мишкон (умерший в 2006 году) был один из немногих людей, кому полностью доверяла леди Ди.