США испугались притязаний Китая на Гренландию

Соединенные Штаты не позволят Гренландии стать зависимой от Китая. Такое заявление сделал в пятницу, 4 апреля, руководитель американского Госдепартамента Марко Рубио.

Как подчеркнул госсекретарь, "мы не позволим Китаю прийти и, например, предложить кучу денег", чтобы Гренландия "стала зависимой от Китая", сообщает Reuters.

При этом Дания недовольна притязаниями США на Гренландию, которая сейчас состоит в статусе автономной области скандинавского государства. Глава датского правительства Метте Фредериксен на пресс-конференции в столице острова Нууке подчеркивала, что "Гренландия принадлежит гренландцам, и Соединенные Штаты не захватят Гренландию".

Министр иностранных дел Дании Лёкке Расмуссен, встретившись с Рубио, заявил, что Копенгаген отвергает любые претензии Соединенных Штатов в отношении Гренландии.

При этом источники утверждают, что Вашингтон уже вовсю подсчитывает, в какие суммы обойдется американскому бюджету приобретение и содержание Гренландии. В качестве одного из вариантов рассматривается план предложить гренландцам более выгодные условия, чем субсидия в 600 миллионов долларов, выделяемая автономии датским правительством.