Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе оценили в 85 миллиардов рублей

Ущерб от разлива мазута, который произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, оценили почти в 85 миллиардов рублей. Это данные Росприроднадзора.
Владельцы судов - компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть" - должны заплатить 50 и 35 миллиардов рублей соответственно. У них есть ровно месяц для того, чтобы решить, в каком порядке будет возмещен ущерб. По истечению этого срока исковые заявления будут направлены в суд.
Правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назвала причины ЧП.
"Выявлены нарушения по сезону плавания в акваториях Азовского моря и Керченского пролива капитанами судов и судовладельцами. Также комиссией выявлено то, что персонал судов не был укомплектован квалифицированным персоналом в нарушениях нормативно-правовых актов Минтранса России. Выявленные нарушения позволили нам возбудить административные дела в отношении нарушителей. Также материалы направлены в Следственный комитет Российской Федерации", - сообщил Роман Старовойт, министр транспорта России.