Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе оценили в 85 миллиардов рублей

Ущерб от разлива мазута, который произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, оценили почти в 85 миллиардов рублей. Это данные Росприроднадзора.

Владельцы судов - компании "Кама Шиппинг" и "Волгатранснефть" - должны заплатить 50 и 35 миллиардов рублей соответственно. У них есть ровно месяц для того, чтобы решить, в каком порядке будет возмещен ущерб. По истечению этого срока исковые заявления будут направлены в суд.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назвала причины ЧП.