Затонувший в Египте батискаф с россиянами не сталкивался с препятствиями

Батискаф с российскими туристами, который затонул у побережья египетской Хургады, не сталкивался с какими-либо объектами непосредственно перед крушением. К такому выводу пришла техническая комиссия, сформированная прокуратурой.

Как пишет Al Masry Al Youm, египетские эксперты подготовили предварительный отчет о причинах и обстоятельствах крушения батискафа компании Sindbad Submarines. В документе говорится, что нет никаких признаков столкновения, способного спровоцировать крушение.

Капитан батискафа высказал предположение, что некие технические системы были неисправны перед отправкой в рейс, что и могло стать причиной трагедии.

27 марта сообщалось, что туристический батискаф "Синдбад" затонул во время экскурсии на коралловые рифы. Погибли шестеро россиян, включая двоих детей, 38 человек уцелели. Генконсульство России в Египте помогает семьям жертв репатриировать тела на родину. Расходы на эту процедуру несут страховые компании.

Адвокат капитана батискафа рассказал, что его клиент неоднократно просил руководство компании добавить рабочих, а также провести техническое обслуживание судна. Однако компания, по утверждению капитана, эти запросы игнорировала.