После выхода из колонии Ефремову предоставят бесплатное лечение ХОБЛ

Михаил Ефремов на следующей неделе вернется домой. Актера условно-досрочно освободили из колонии. Уже известно, что первым делом артист отправится на лечение.

Когда звезда сериала "Граница. Таежный роман" подавал ходатайство об освобождении, он особо подчеркнул, что нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, сколько Ефремову придется потратить на врачей. Оказывается, не так уж и много.

"ХОБЛ лечится по ОМС. Михаил Олегович может получить стационарное бесплатное лечение. Если он выберет платное лечение, точная цена будет зависеть от клиники. Пульмонолог может стоить и 1,5 тысячи рублей, и 10 тысяч. Дорогостоящие процедуры при лечении ХОБЛ не предполагаются", — пояснил специалист.

По словам врача, Ефремову могут понадобиться муколитические и бронхолитические лекарства, а также физиотерапия. Все это можно найти по вполне бюджетным ценам.

Раскошелится актеру придется только в одном случае, если он решит подлечиться в стационаре. Тогда сутки в больнице обойдутся в сумму от 10 тысяч. Необходимое время пребывания при этом способен установить только лечащий врач, пишет "Абзац".