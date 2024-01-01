Рекордные 6,4 миллиона россиян впервые взяли микрозаймы

В 2024 году количество уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 миллиона человек, причем на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона. Такие данные приводит директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

Как рассказал представитель Центробанка, 2 миллиона граждан привлекли компании, которые выдают займы "до зарплаты" и работают в онлайн-сегменте. Регулятор отмечает, что это люди, которые берут займы по максимально возможной на нашем рынке процентной ставке.

Еще 1,8 миллиона заемщиков привлекли маркетплейсы. Кочетков подчеркнул, что Центробанк "с особым вниманием" относится к приросту портфеля МФО, связанных с маркетплейсами.

Еще 1,3 миллиона россиян в 2024 году оформили POS-займы, то есть ссуды на покупку товаров, сообщает РБК.

Ранее заместитель главы думской фракции "Новые люди" Александр Демин заявил, что в России необходимо ввести обязательный тест на финансовую грамотность для людей, впервые оформляющих кредит, а также для высокорискованных заемщиков.

Между тем в России заработал сервис на портале "Госуслуги", позволяющий установить самозапрет на оформление кредитов. В Минцифры подчеркнули, что сервис функционирует корректно, а что касается сообщений о попытках мошенничества с этой опцией, необходимо сохранять бдительность.