Минюст признал иноагентом кинокритика Екатерину Барабаш*

Министерство юстиции России опубликовало в пятницу, 4 апреля, обновленный реестр иностранных агентов. В него внесли четырех граждан и одно юридическое лицо. Одну некоммерческую организацию из списка исключили.

Как сообщается на официальном сайте Минюста, иноагентом признана кинокритик Екатерина Барабаш*, помещенная под домашний арест по статье о распространении фейков о российской армии.

Статус иностранного агента присвоен также блогеру Алексею Губанову* (известен как JesusAVGN), музыканту Славе Толстому* и телеведущему Алексею Лушникову*.

Кроме того, иноагентом признано издание "Гласная"* за распространение фейков о российских властях и армии, а также за публикацию материалов иноагентов и организаций, признанных нежелательными в России.

При этом автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель" исключена из реестра иностранных агентов. Проверка показала, что нет фактов осуществления ею деятельности в качестве иноагента.

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом